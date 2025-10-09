Hapishane girişinde yapılan taramada ortaya çıkan gerçek polisleri dumura uğrattı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Polk County'de polis, 4 Ekim Cumartesi akşamı bir parktaki tuvalette 'çıplak bir adamın görüldüğü' ihbarı üzerine harekete geçti. Polisler olay yerine ulaştığında, söz konusu kişiyi giyinik halde buldu. O an için herhangi bir suç unsuru tespit edilmediği için adam serbest bırakıldı.

KISA SÜRE SONRA TREN RAYLARINDA YAKALANDI

Fakat olay burada bitmedi. Walter Frymire isimli şahıs, kısa süre sonra bu kez parkın hemen yanındaki tren raylarına izinsiz girdiği için tekrar polis tarafından durduruldu. Üzerinde yapılan aramada yasaklı madde kalıntısı olan cam pipo ele geçirilen Frymire, 28 yıldır kullanıcı olduğunu da açıkça itiraf etti.

X-RAY'DE ORTAYA ÇIKAN ŞAŞIRTICI CİSİM

Buraya kadar her şey hayatın olağan akışına uygun. Ancak gözaltına alındıktan sonra prosedürler uyarınca götürüldüğü hapishanede 51 yaşındaki Frymire'a yapılan vücut taraması durumu tersine çevirdi. X-Ray cihazında büyük ve yabancı bir cismin Frymire'ın kalçasından kaburgalarına kadar uzandığı fark edildi. Yapılan detaylı incelemede, bu nesnenin bir termos olduğu anlaşıldı.

AMELİYATLA ÇIKARILDI, 'YUTMADIM' DİYE AÇIKLADI

Durumun ciddiyeti üzerine adam acilen hastaneye götürüldü. Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla termos başarıyla çıkarıldı. Termosun içinde herhangi bir madde bulunup bulunmadığı ise açıklanmadı. Ayrıca adam hakkında yeni bir suçlama getirilmedi. Polislere her şeyi itiraf eden Frymire ise durumu "Yutmadım!" sözleriyle açıkladı.

ŞERİFİN OLAYI ANLATTIĞI KOMİK VİDEO

Şerif Judd, olayı sosyal medya üzerinden kısa bir video ile kamuoyuna duyurdu. Videoda kahkahalarla yaşananları anlattı ve "Böyle bir şey daha önce görmedim, inanmak zor ama gerçek!" dedi.

Yaşananları sosyal medya üzerinden yayınlanan kısa bir video ile anlatan Polk County Şerifi Grady Judd, mizahi bir üslupla, "Yasaklı maddelerin insanlara neler yaptığını sıkça anlatırım ama buna inanmak zor. Walter, hapishaneye yasaklı madde değil, termos sokmayı denedi. Hem de 'çıkış rampasından'!" ifadelerini kullandı.