Hangi partiye katılacak? İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den AK Parti'ye yeşil ışık

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye ya da AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. CHP'ye kapıları kapatan Beker, "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam." dedi.

Son dönemde istifa rüzgarları esen İyi Parti'den son olarak ayrılan isimlerden biri Ankara Milletvekili Adnan Beker oldu.Beker'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. AK Parti ya da CHP'ye katılacağı söylenen Beker, iddialar hakkında konuştu. CHP'ye kapıyı kapatan Beker, AK Parti'ye yeşil ışık yaktı.

"CHP'DE SİYASET YAPMAM"

AK Parti'ye ya da CHP'ye geçeceğine yönelik iddialarla ilgili konuşan Beker, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Beker, "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam."dedi.

FUHUŞ OTELİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİ

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in polis müdürünün işlettiği otelde fuhuş yaptırıldığı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti. Akşener'in sözünü ettiği otel Beker ile ilişkilendirilmiş, Beker ise iddiaları reddetmişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısı düzenleyip Akşener'in iddiasında Beker'i ima ettiği iddiasını yalanlamıştı.

"KEŞKE İFTİRA ATILMADAN AÇIKLAMA YAPSAYDILAR"

Fuhuş iddialarıyla ilgili tv100'den Deniz Gürel'e konuşan Beker, "Sayın Meral Akşener'in bir otelde fuhuş yaptırıldığına dair isim vermeden yaptığı açıklamaların ardından Fetövari taktiklerle bu olayla ilgili beni ilişkilendiren şeref yoksunu insanlarla ilgili TBMM çatısı altında yaptığım çağrının ardından bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener'in işaret ettiği kişinin Adnan Beker'le ne ilgisi var? Keşke bu açıklamaları, bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan ailemi sevdiklerimi üzmeden yapsalardı, ben de konuşmasaydım. Ben, Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara'da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor." dedi.