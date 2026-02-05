'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Ankette seçmenlere yöneltilen soru, siyasi partilere yönelik en güçlü negatif algıları da ortaya koydu.

BİRİNCİ SIRADA DEM PARTİ VAR

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 33,3'ü DEM Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğini belirtirken, ikinci sırada yüzde 31,4 ile AK Parti yer aldı. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17,0 olarak ölçüldü.

ZAFER PARTİSİ'NİN ORANI YÜZDE 2

MHP yüzde 6,5 ile dördüncü sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 ve Zafer Partisi yüzde 2,2 oranında "asla oy verilmez" yanıtı aldı.

KUTUPLAŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Anket, yalnızca partilerin kendi seçmen tabanlarını değil, farklı partilere oy veren seçmenlerin birbirlerine yönelik mesafesini de ortaya koydu. Özellikle büyük partilerin yüksek "asla oy vermem" oranları, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmanın halen güçlü şekilde sürdüğüne işaret etti.