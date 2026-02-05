"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
Ank-Ar'ın "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketinde DEM Parti yüzde 33,3 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,4 ile ikinci oldu. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17 olarak ölçülürken, sonuçlar seçmenler arasındaki güçlü siyasi karşıtlığı ve kutuplaşmayı ortaya koydu.
- Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 33,3'ü DEM Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğini belirtti.
- Aynı ankette, seçmenlerin yüzde 31,4'ü AK Parti'ye, yüzde 17,0'ı CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyledi.
- Ankette, MHP için bu oran yüzde 6,5, İYİ Parti için yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi için yüzde 2,9 ve Zafer Partisi için yüzde 2,2 olarak ölçüldü.
Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Ankette seçmenlere yöneltilen soru, siyasi partilere yönelik en güçlü negatif algıları da ortaya koydu.
BİRİNCİ SIRADA DEM PARTİ VAR
Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 33,3'ü DEM Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğini belirtirken, ikinci sırada yüzde 31,4 ile AK Parti yer aldı. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17,0 olarak ölçüldü.
ZAFER PARTİSİ'NİN ORANI YÜZDE 2
MHP yüzde 6,5 ile dördüncü sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 ve Zafer Partisi yüzde 2,2 oranında "asla oy verilmez" yanıtı aldı.
KUTUPLAŞMA DİKKAT ÇEKTİ
Anket, yalnızca partilerin kendi seçmen tabanlarını değil, farklı partilere oy veren seçmenlerin birbirlerine yönelik mesafesini de ortaya koydu. Özellikle büyük partilerin yüksek "asla oy vermem" oranları, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmanın halen güçlü şekilde sürdüğüne işaret etti.