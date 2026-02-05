Haberler

"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var

'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ank-Ar'ın "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketinde DEM Parti yüzde 33,3 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 31,4 ile ikinci oldu. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17 olarak ölçülürken, sonuçlar seçmenler arasındaki güçlü siyasi karşıtlığı ve kutuplaşmayı ortaya koydu.

  • Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan bir ankette, seçmenlerin yüzde 33,3'ü DEM Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğini belirtti.
  • Aynı ankette, seçmenlerin yüzde 31,4'ü AK Parti'ye, yüzde 17,0'ı CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyledi.
  • Ankette, MHP için bu oran yüzde 6,5, İYİ Parti için yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi için yüzde 2,9 ve Zafer Partisi için yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan "Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Ankette seçmenlere yöneltilen soru, siyasi partilere yönelik en güçlü negatif algıları da ortaya koydu.

BİRİNCİ SIRADA DEM PARTİ VAR

Araştırma sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 33,3'ü DEM Parti'ye kesinlikle oy vermeyeceğini belirtirken, ikinci sırada yüzde 31,4 ile AK Parti yer aldı. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 17,0 olarak ölçüldü.

'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Sonuç hayli şaşırtıcı

ZAFER PARTİSİ'NİN ORANI YÜZDE 2

MHP yüzde 6,5 ile dördüncü sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 ve Zafer Partisi yüzde 2,2 oranında "asla oy verilmez" yanıtı aldı.

KUTUPLAŞMA DİKKAT ÇEKTİ

Anket, yalnızca partilerin kendi seçmen tabanlarını değil, farklı partilere oy veren seçmenlerin birbirlerine yönelik mesafesini de ortaya koydu. Özellikle büyük partilerin yüksek "asla oy vermem" oranları, Türkiye siyasetindeki kutuplaşmanın halen güçlü şekilde sürdüğüne işaret etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVatansever:

CHP'ye değil oyumu günahımı bile vermem

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

sen oy vermedin chp çok üzüldü =)))

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıcelal sekerci:

aynen bende ak partiye oy değil günahımı dahi vermem

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan günler sonra beklenen açıklama
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan günler sonra beklenen açıklama
Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım

Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım