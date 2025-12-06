Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları
Son anketler, AK Parti ile CHP'nin oy oranlarının neredeyse başa baş ilerlediğini gösteriyor. DEM Parti üçüncü sırada yer alırken, bazı araştırmalarda Anahtar Parti'nin yüzde 4'e yaklaşan oranıyla dikkat çektiği görülüyor.
- AK Parti ve CHP'nin oy oranları araştırma şirketlerine göre birbirine yakın seyrediyor.
- DEM Parti araştırma şirketlerine göre üçüncü parti konumunda.
- Anahtar Parti bazı araştırma şirketlerine göre yüzde 4 bandına ulaştı.
Terörsüz Türkiye" sürecinin siyasette yarattığı etkiler merak konusu olurken, birçok araştırma şirketinin anketine göre; AK Parti ile CHP'nin birbirine çok yakın seyrettiğini gösteriyor.
SİYASETTE DENGELER DEĞİŞİYOR
Türkiye'de siyasetin yoğun gündemiyle birlikte siyasi partilerin oy oranlarındaki hareketlilik kamuoyunda yakından takip ediliyor. Farklı araştırma şirketlerinin yaptığı son anketlerde AK Parti ile CHP'nin oy oranları arasındaki farkın kapandığı görülüyor. Ayrıca son dönemde adı sıkça duyulan Anahtar Parti'nin bazı araştırmalarda yüzde 4 bandına ulaşması dikkat çekti.
ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI
Aşağıda ORC, SONAR, Gündemar, Area, Themis ve Betimar araştırma şirketlerinin açıkladığı son veriler yer alıyor:
CHP
- ORC: 31,9
- SONAR: 35,3
- Gündemar: 35,1
- Area: 32,3
- Themis: 34,9
- Betimar: 27,6
AK PARTİ
- ORC: 33,2
- SONAR: 33,8
- Gündemar: 28,5
- Area: 30,7
- Themis: 28,4
- Betimar: 34,7
DEM PARTİ
- ORC: 7,9
- SONAR: 10,1
- Gündemar: 8,21
- Area: 8,1
- Themis: 11,8
- Betimar: 7,8
MHP
- ORC: 6,8
- SONAR: 4,4
- Gündemar: 5,04
- Area: 6,1
- Themis: 4,7
- Betimar: 9,2
İYİ PARTİ
- ORC: 6,5
- SONAR: 5,8
- Gündemar: 5,01
- Area: 7,1
- Themis: 5,3
- Betimar: 6,4
ZAFER PARTİSİ
- ORC: 3,4
- SONAR: 4,3
- Gündemar: 5,69
- Area: 5,1
- Themis: 6,9
- Betimar: 4,2
YRP (Yeniden Refah Partisi)
- ORC: 2,1
- SONAR: 2,4
- Gündemar: 3,65
- Area: 3,3
- Themis: 4,1
- Betimar: 2,7
ANAHTAR PARTİ
- Gündemar: 4,48
- Area: 4,1
- Betimar: 3,8
TİP (Türkiye İşçi Partisi)
- ORC: 1,8
- Gündemar: 1,15
- Area: 1,5
- Themis: 1,9
- Betimar: 1,4
DİĞER PARTİLER
- ORC: 3,6
- SONAR: 1,8
- Gündemar: 2,36
- Area: 1,9
- Themis: 1,8
- Betimar: 2,2
GENEL TABLO
Veriler incelendiğinde:
- AK Parti ile CHP'nin oy oranları birçok ankette neredeyse eşit,
- Dem Parti üçüncü parti konumunda,
- MHP ve İYİ Parti benzer bantta seyrediyor,
- Zafer Partisi bazı anketlerde yükselişte,
- Anahtar Parti yeni bir aktör olarak dikkat çekiyor.