Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

Terörsüz Türkiye" sürecinin siyasette yarattığı etkiler merak konusu olurken, birçok araştırma şirketinin anketine göre; AK Parti ile CHP'nin birbirine çok yakın seyrettiğini gösteriyor.

SİYASETTE DENGELER DEĞİŞİYOR

Türkiye'de siyasetin yoğun gündemiyle birlikte siyasi partilerin oy oranlarındaki hareketlilik kamuoyunda yakından takip ediliyor. Farklı araştırma şirketlerinin yaptığı son anketlerde AK Parti ile CHP'nin oy oranları arasındaki farkın kapandığı görülüyor. Ayrıca son dönemde adı sıkça duyulan Anahtar Parti'nin bazı araştırmalarda yüzde 4 bandına ulaşması dikkat çekti.

ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİNE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

Aşağıda ORC, SONAR, Gündemar, Area, Themis ve Betimar araştırma şirketlerinin açıkladığı son veriler yer alıyor:

CHP

ORC: 31,9

SONAR: 35,3

Gündemar: 35,1

Area: 32,3

Themis: 34,9

Betimar: 27,6

AK PARTİ

ORC: 33,2

SONAR: 33,8

Gündemar: 28,5

Area: 30,7

Themis: 28,4

Betimar: 34,7

DEM PARTİ

ORC: 7,9

SONAR: 10,1

Gündemar: 8,21

Area: 8,1

Themis: 11,8

Betimar: 7,8

MHP

ORC: 6,8

SONAR: 4,4

Gündemar: 5,04

Area: 6,1

Themis: 4,7

Betimar: 9,2

İYİ PARTİ

ORC: 6,5

SONAR: 5,8

Gündemar: 5,01

Area: 7,1

Themis: 5,3

Betimar: 6,4

ZAFER PARTİSİ

ORC: 3,4

SONAR: 4,3

Gündemar: 5,69

Area: 5,1

Themis: 6,9

Betimar: 4,2

YRP (Yeniden Refah Partisi)

ORC: 2,1

SONAR: 2,4

Gündemar: 3,65

Area: 3,3

Themis: 4,1

Betimar: 2,7

ANAHTAR PARTİ

Gündemar: 4,48

Area: 4,1

Betimar: 3,8

TİP (Türkiye İşçi Partisi)

ORC: 1,8

Gündemar: 1,15

Area: 1,5

Themis: 1,9

Betimar: 1,4

DİĞER PARTİLER

ORC: 3,6

SONAR: 1,8

Gündemar: 2,36

Area: 1,9

Themis: 1,8

Betimar: 2,2

GENEL TABLO

Veriler incelendiğinde: