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Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
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ORC Araştırma'nın 30 büyükşehirde yaptığı ankete göre, CHP 16 büyükşehirde AK Parti'yi geride bırakarak birinci parti oldu. AK Parti ise 13 büyükşehirde en fazla oyu aldı. DEM Parti ise bir büyükşehirde birinci sırada yer aldı.

ORC Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği kapsamlı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Seçmenlere yöneltilen "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi dengelerde önemli değişikliklerin yaşandığını ortaya koydu.

16 İLDE CHP, 13 BÜYÜKŞEHİRDE İSE AK PARTİ ÖNDE

Anket sonuçlarına göre, CHP 16 büyükşehirde Ak Parti'den daha fazla oy alarak birinci parti konumunda... AK Parti ise 13 büyükşehirde en fazla oyu alarak ipi göğüsledi. Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise DEM Parti'nin sadece bir büyükşehirde birinci parti konumunda olması oldu.

CHP'nin birinci olduğu büyükşehirler: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale.

AK Parti'nin birinci olduğu büyükşehirler: Bursa, Sakarya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Ordu, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Kahramanmaraş.

DEM Parti'nin birinci olduğu büyükşehir: Mardin.

İşte 30 büyükşehirde partilerin oy oranı;

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHad Bildiren:

İşte sorun da bu. Tüm memleketin kırmızıya dönüşmesi.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

birakin trasi imamoglu sadece bir sembol halk artik ak parti ikdidarindan bir an önce kurtulmak istiyor cok fazla kararsiz oldugunu söyleyenler var ancak kararsizlarin büyük bölümü ve gecmiste fanatik akp li olmadigi halde akp ye oy verenler anketlere cevap vermeye korkuyor veya cekiniyor o yüzden gercek anket sandikta misal benim yakinlarim sürekli akp ye oy verdikleri halde ülkenin durumu ve vebal korkusunla artik vermeyeceklerini söylüyorlar.

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