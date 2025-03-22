Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar

ORC Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği kapsamlı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Seçmenlere yöneltilen "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyasi dengelerde önemli değişikliklerin yaşandığını ortaya koydu.

16 İLDE CHP, 13 BÜYÜKŞEHİRDE İSE AK PARTİ ÖNDE

Anket sonuçlarına göre, CHP 16 büyükşehirde Ak Parti'den daha fazla oy alarak birinci parti konumunda... AK Parti ise 13 büyükşehirde en fazla oyu alarak ipi göğüsledi. Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise DEM Parti'nin sadece bir büyükşehirde birinci parti konumunda olması oldu.

CHP'nin birinci olduğu büyükşehirler: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale.

AK Parti'nin birinci olduğu büyükşehirler: Bursa, Sakarya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Ordu, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Kahramanmaraş.

DEM Parti'nin birinci olduğu büyükşehir: Mardin.

İşte 30 büyükşehirde partilerin oy oranı;