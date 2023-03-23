İkinci gün hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Listenin zirvesinde Muharrem İnce var

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 cumhurbaşkanı adayının imza toplama süreci ikinci günde de devam etti. En az 100 bin imzaya ulaşması gereken adaylardan Muharrem İnce, 51 bin 367, Fatih Erbakan 46 bin 725, Sinan Oğan 25 bin 924, Doğu Perinçek 11 bin 792 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen 11 ismin imza yarışı sürüyor. Söz konusu isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekirken, YSK son durumu paylaştı.

MUHARREM İNCE 50 BİN İMZAYI AŞTI

Muharrem İnce 51 bin 367 imza toplarken, Muhammed Ali Fatih Erbakan 46 bin 725 imza alabildi. Sinan Oğan 25 bin 924, Doğu Perinçek ise 11 bin 792 imza sayısına ulaşabildi.

2'inci günde diğer adayların topladıkları imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 1.645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

İMZALAR İLÇE SEÇİM KURULLARINA VERİLEBİLİYOR

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.