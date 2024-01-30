Hamza Dağ ve Haluk Levent Menemen Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sanatçı Haluk Levent ile birlikte Menemen Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre Hamza Dağ ve Haluk Levent, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte ilçe belediyesi tarafından 3 yıl önce hizmete alınan merkezde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hamza Dağ, İzmir'deki ilçe belediyelerinin içindeki en büyük ve kapsamlı tesis olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin alanında örnek gösterildiğini belirtti.

Dağ, "Menemen Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma inşallah 1 Nisan sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bize de örnek teşkil eder. Merhamet temelli olarak hem hayvanlarımıza Allah'ın dilsiz kulu gözüyle bakıp, onlara uygun şekilde yaşamayı sağlayacağız hem de sokaklarımız huzurlu olacak. Bize böyle bir örnek oluşturdukları için Menemen Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca vicdan ve merhamet noktasında yaptığı işlerle Haluk Levent'e de şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle 1 Nisan sonrasında İzmir'de çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Haluk Levent de tesisin açılışına katıldığını ve Ahbap adını verdiği bir köpeği sahiplendirdiğini kaydetti.

Barınakta depremlerden etkilenen 17 köpeğin de ameliyat ve rehabilitasyonlarının yapıldığını aktaran Levent, "Barınağı çok güzel gördüm, tebrik ediyorum. Hatta bu kadar güzel göreceğimi beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise barınaklar ve rehabilitasyon merkezleriyle sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi noktasında iyi işler yaptıklarını düşündüklerini belirtti.