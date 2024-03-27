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Hamza Dağ, "Size oy vereceğim" diyen gencin partisini duyunca şaşırdı

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Yerel seçim çalışmalarına az bir zaman kala CHP'nin kalesi olarak tabir edilen İzmir'de çalışmalarına devam eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, TKP'li bir gencin sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

"İLK DEFA DUYUYORUM"

Kendisine oy vereceğini söyleyen genci durduran Hamza Dağ, "CHP'li duydum, DEM'li duydum ama TKP'li olup oy vereceğim diyeni de ilk defa duyuyorum" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Hamza Dağ Politika Güncel Haberler

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