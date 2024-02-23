Hamza Dağ Kemalpaşa'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Dağ, Kemalpaşa'daki seçim çalışmaları kapsamında seçim koordinasyon merkezine geçti, esnaf ziyaretleri yaparak kapalı pazaryerinde vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarda balıkçı tezgahının başına geçen Dağ, balıkları poşetleyip tarttı. Vatandaşların taleplerini not alan Dağ, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanlığı'nı da ziyaret eden Dağ ve beraberindekiler, Erzurum Oltulular Derneği'nde vatandaşlarla buluştu.

Burada bir konuşma yapan Dağ, kreşlerin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Her mahalleye belki yetişmez ama 3-4 mahallede 1 kreşler açacağız. Mahallelere İzmarketler yapacağız. Bu marketler ücretli olmayacak. İzmirim Kart'ı bu marketlerde kullanılabilir hale getireceğiz. O kartlara yüklediğimiz yardımlarla gidip o marketten istediği alışverişi yapacak." diye konuştu.

İzmir'de kütüphane olmadığını belirten Dağ, "Bizi kültürsüz görürler, bizi sıradan görürler ama en güzel kütüphaneler AK Parti belediyelerinin olduğu yerdeki kütüphanelerdir. Ancak bir kez daha söylüyorum İzmir'de bir tane kütüphane yok." dedi.

Dağ'a ziyaretlerinde AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar ile partililer eşlik etti.