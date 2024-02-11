Hamza Dağ, İzmir'in bilişim ve teknoloji alanında önünü açacak projeleri hayata geçirecek

Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bilişim ve teknoloji alanında İzmir'in önünü açacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Hamza Dağ, bir otelde düzenlenen programda, İzmir Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Dağ, burada yaptığı konuşmada, yerel sorunlara çözüm bulmak için AK Parti hükümetlerinin gerekli çalışmaları yaptığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin makul taleplerini de geri çevirmediğini belirtti.

Narlıdere ve Buca metroları, Yeşillik Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi ağına alınması, Bornova ilçesindeki Özkanlar Semti pazar yeri sorunu gibi konularda yerel yönetime hükümetin verdiği destekleri anlatan Dağ, "Bahane üretme konusunda üzerlerine yok arkadaşların ama bir tane bahaneleri yok. Sadece Büyükşehir'in mi? Konak Belediyesi, (2020'deki) depremden sonra 'Yeni belediye binası yapacağız, belediye binamız depreme dayanıksız, bize 100 milyon liralık kredi ayarlar mısınız?' dedi. Onu da yaptık. Sonra binayı yapmaktan vazgeçtiler." dedi.

Toplu ulaşımda "90 dakika" uygulaması getireceklerini, su tarifesinde yüzde 50 indirim yapacaklarını, belediye ihalelerini sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayacaklarını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Çandarlı Limanı ve arkası ile alakalı Ulaştırma Bakanlığımız bir çalışma içinde. O çalışmaya Büyükşehir olarak katkı sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiyle ilgili, orayı hareketli hale getireceğiz. Yeni organize sanayi bölgesi çalışmalarımız olacak. İzmir'i bacasız fabrika yapmak için bilim ve sağlık turizminin merkezi yapmak durumundayız. Nasıl Ankara savunma sanayinde merkez olmuşsa biz de bilişim, teknoloji, teknokent anlamında İzmir'in önünü açacak işleri hayata geçireceğiz."

İzmir'de artık kronik sorunların ötelenip kenara konulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Dağ, "Asıl yazacağımız hikaye gönüllere girme hikayesi olacaktır." dedi.

Dağ, programı kapsamında Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi üyeleriyle de bir araya geldi.