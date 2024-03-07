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Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü kaç yaşında, nereli?

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Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü hakkında merak edilenler. Öncü'nün yaşı, nereli olduğu merak ediliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Esenyurt Belediye Başkan adayı ise Hamit Öncü oldu. Vatandaşlar, Hamit Öncü'nün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü kaç yaşında, nereli?

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?

  • Hamit Öncü, 1979-2004 seneleri arasında öğretmenlik ve idarecilik gibi eğitim alanındaki görevlerde bulunmuştur.
  • 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesine adım atan Hamit Öncü, yerel yönetim alanındaki ilk deneyimini kazanmıştır.
  • 2004-2009 seneleri arasında Kıraç Belediye Başkanı olarak görev yapan Hamit Öncü, yerel yönetimdeki liderliğiyle dikkat çekmiştir.
  • 2015 senesinde AKP'nin 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev almıştır.
Kaynak: Haberler.com / Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Hamit Öncü Esenyurt AK Parti Gündem Politika Haberler

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