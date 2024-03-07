Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Esenyurt Belediye Başkan adayı ise Hamit Öncü oldu. Vatandaşlar, Hamit Öncü'nün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü kaç yaşında, nereli?

HAMİT ÖNCÜ KİMDİR?