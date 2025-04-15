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Hamas'tan İsrailli Esir Ailelerine Acı İletişim

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Hamas'ın İzzeddin El Kassam Tugayları, yayınladıkları videoda İsrail’in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar nedeniyle İsrailli esirlerin hayatını kaybedeceğini ve cenazelerinin teslim edileceğini belirterek aileleri uyardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yayınladığı video ile İsrailli esir ailelerine seslenerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle yakınlarının cenazelerini teslim alacaklarının belirterek, "Hazırlıklı olun" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı koruyan ekiple iletişimin kesilmesinin ardından yayınladığı video ile İsrailli esir ailelerine seslendi.

Kassam Tugayları, İsrailli esir ailelerine İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle yakınlarının hayatını kaybedeceklerini ve cenazelerini teslim alacaklarının belirterek, "Hazırlıklı olun. Yakında çocuklarınız siyah tabutlar içinde, vücutları ordunuzun füzelerinden çıkan şarapnel parçalarıyla parçalanmış olarak geri dönecek. Liderliğiniz Gazze Şeridi'ndeki esirlerin infaz edilmesine karar verdi" dedi.

Kassam Tugayları, videoda bir önceki esir takasları sırasında İsrailli esirlerin cansız bedenlerinin siyah tabutlar içinde Kızılhaç'a teslim edildiği görüntülere yer verdi. - GAZZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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