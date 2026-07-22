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Hamas lideri El-Hayya'dan Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür

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Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya, Gazze'de akan kanın durdurulması için çaba gösteren Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara teşekkür etti. Ateşkesi işaret eden El-Hayya, İsrail üzerinde baskı kurulması çağrısı yaptı.

Hamas lideri Halil El-Hayya, "Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması için her türlü çabayı gösteren Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara teşekkür ediyoruz" dedi.

Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında, Türkiye dahil olmak üzere bölgede barışın sağlanmasında rol oynayan arabulucu ülkelere teşekkür etti. El-Hayya, bölgede sağlanan ateşkesi işaret ederek, "Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması için her türlü çabayı gösteren Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, müzakere sürecini destekleyen ülkelere, üzerinde uzlaşılan hususların hayata geçirilmesi için İsrail üzerinde gerçek baskı kurmaları çağrısında bulundu.

"Bölge istikrarı ancak Filistin halkının istikrarının sağlanmasıyla mümkün"

El-Hayya ayrıca, Orta Doğu'da istikrarın ancak Filistin halkının istikrarının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Bölgenin bugün tanık olduğu gelişmelerin, Filistin halkının istikrarının bölgesel istikrarın anahtarı olduğunu gösterdiğini belirten El-Hayya, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. El-Hayya, "Gazze halkını koruyamazsanız, adalet anlayışı tamamen çöker" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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