Hamaney, Putin'den İran'a Destek Talep Etti

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mektup göndererek İran'a daha fazla destek talep etti. İran ve İsrail arasındaki gerilim artarken, ABD'nin savaşa müdahale etmesi durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün Moskova'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yollayarak, "İran'a destek" talebinde bulundu.

İran ile İsrail 11 gündür karşılıklı saldırılara devam ederken, 22 Haziran gecesi ABD'nin savaşa dahil olması gerilimi daha da artırdı. ABD B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine düzenlediği saldırılar, Tahran yönetimini ayağa kaldırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaşanan gelişmelerin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu İstanbul'dan Rusya'ya geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'un İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Arakçi aracılığıyla bir mektup gönderdi. İran Dini Lideri Hamaney, Putin'e gönderdiği mektupta Rusya'nın desteğini talep etti.

İranlı kaynaklar, Rusya'nın şu ana kadarki desteğinden memnun olmadıklarını ve Moskova'nın, İsrail ve ABD'ye karşı Tahran'a daha fazla destek vermesini istediğini söyledi. Kaynaklar, İran Dini Lideri'nin tam olarak ne tür bir yardım talep ettiğine dair ayrıntı vermedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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