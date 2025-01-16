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Hamaney: Filistin Direnişi İsrail'i Geri Çekilmeye Zorladı

Hamaney: Filistin Direnişi İsrail'i Geri Çekilmeye Zorladı
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Gazze'deki ateşkes hakkında yaptığı açıklamada, Filistin direnişinin Siyonist İsrail rejimini geri çekilmeye zorladığını belirtti. Hamaney, İsrail'in katliamlarının tarihe geçeceğini vurguladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün dünya, Gazze halkının sabrı ve Filistin direnişinin Siyonist İsrail rejimini geri çekilmeye zorladığını görmüştür" ifadesini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hamaney, "Bugün dünya, Gazze halkının sabrı ve Filistin direnişinin Siyonist İsrail rejimini geri çekilmeye zorladığını görmüştür" ifadelerini kullandı. İsrail'in katliamları karşısında Filistin direnişinin tarih boyu unutulmayacağını vurgulayan Hamaney, "Bir gün kitaplarda Siyonist bir grubun, binlerce kadın ve çocuğu en iğrenç suçlarla öldürdüğü ve sonunda başarısız olduğu yazılacak" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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