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İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Değişti

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İran dini lideri Hamaney, askeri danışmanı Muhsin Rızai'yi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atadı. Görevden ayrılan Zülkadir ise dini liderin siyasi danışmanı oldu. Rızai, aynı zamanda Hamaney'in konseydeki temsilcisi olarak da görev yapacak.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, askeri danışmanı Muhsin Rızai'yi yeni İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak görevlendirdi. Görevden ayrılan Genel Sekreter Muhammed Bakır Zülkadir'in ise İran dini liderinin siyasi danışmanı olarak atandığı bildirildi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'nde değişiklik kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Ofisi'nden yayımlanan bildiriye göre Hamaney, askeri danışmanı Muhsin Rızai'yi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak görevlendirdi. Açıklamada, görevden ayrılan Genel Sekreter Muhammed Bakır Zülkadir'in ise İran dini liderinin siyasi danışmanı olarak atandığı bildirildi. Zülkadir'e "yorulmadan gösterdiği çabalar" nedeniyle teşekkür edilirken, görev değişikliğinin nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamaney'in yayımladığı ayrı bir kararnameyle Rızai, aynı zamanda İran dini liderinin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ndeki şahsi temsilcisi olarak da görevlendirildi. Böylece Rızai, konseyde hem genel sekreter hem de Hamaney'in temsilcisi olarak görev yapacak.

Eski Genel Sekreter Zülkadir, geçtiğimiz Mart ayında İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin yerine atanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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