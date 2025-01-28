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Hamaney: ABD'nin Gülümsemeleri Arasında Kin ve Düşmanlık Var

Hamaney: ABD'nin Gülümsemeleri Arasında Kin ve Düşmanlık Var
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakere konusunda hükümeti uyararak, diplomatik ilişkilerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Hamaney, Gazze'deki ateşkesi 'zafer' olarak değerlendirirken, Hizbullah'ın direnişinin sürdüğünü ifade etti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakere konusunda hükümeti uyararak, "ABD'nin diplomatik gülümsemelerinin ardında kin, düşmanlık ve kötü niyet bulunduğunu unutmamalıyız. Gözümüzü açık tutmalı ve kiminle konuştuğumuza, kiminle görüştüğümüze dikkat etmeliyiz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da Miraç gecesi dolayısıyla İslam ülkelerinin diplomatik temsilcilerini kabul etti. Hamaney yaptığı konuşmada ABD'nin dünya üzerinde bir sömürge düzeni kurduğunu belirterek, "Büyük finans kartelleri, her gün milletlerin kimliklerini ve çıkarlarını sömürmek ve kendi nüfuzlarını genişletmek için planlar yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, sizi sıkıntıya düşürecek her şeyi onlar beğenirler. ABD Kongresi üyelerinin, binlerce çocuğu katleden bir katile alkış tutması ve onu ödüllendirmesi ya da İran yolcu uçağını 300 yolcusuyla birlikte düşüren ABD savaş gemisi kaptanına madalya vermesi, onların düşmanlıklarının ve kinlerinin birer örneğidir. Bu gerçekler karşısında gözlerimizi açmalı ve Kur'an'ın ifadesiyle, onlarla gizli dostluklar kurmaktan sakınmalıyız" dedi.

Hamaney, ABD ile müzakere konusunda hükümeti uyararak, "ABD'nin diplomatik gülümsemelerinin ardında kin, düşmanlık ve kötü niyet bulunduğunu unutmamalıyız. Gözümüzü açık tutmalı ve kiminle konuştuğumuza, kiminle görüştüğümüze dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Gazze ateşkesi zaferdir"

Gazze şeridinde İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese değinen Hamaney, ateşkesi bir "zafer" olarak değerlendirdi. Hamaney, "Bu küçük ve sınırlı bölge, ABD'nin tam desteğine sahip ve tamamen silahlanmış olan Siyonist rejime diz çöktürdü. Bu zafer akıl ve imanla hareket edilmesi, Allah'a bağlılık ve ilahi izzete olan inanç sayesinde elde edilmiştir" şeklinde konuştu.

"Hizbullah bitmedi"

Hizbullah'ın Lübnan'daki konumuna değinen Hamaney, Lübnan'da İsrail'e karşı güçlü direnişin devam edeceğini belirterek, "Hasan Nasrallah'ın kaybıyla dost ve düşman herkes Hizbullah'ın bittiğini sandı. Ancak Hizbullah, sona ermediğini daha büyük bir motivasyonla Siyonist rejime karşı durduğunu gösterdi" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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