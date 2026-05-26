İran Dini Lideri Hamaney: "ABD artık bölgede kötülük yapmak için sığınağa sahip olmaya-caktır"

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Hac mesajında ABD'nin bölgede askeri üs kuramayacağını, İsrail'in ömrünün 25 yılı geçmeyeceğini ve İslam ümmetinin zafer kazanacağını söyledi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, bu yılki Hac mevsimi dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı. Hamaney mesajında, Körfez ülkelerinde artık ABD askeri üssü olmayacağını vurgulayarak, "Zamanın ibresi geri dönmez ve bölgenin milletleri ile toprakları artık Amerikan üsleri için bir kalkan olmayacaktır. ABD artık bölgede kötülük yapmak ya da askeri üsler kurmak için güvenli bir sığınağa sahip olmayacaktır" dedi.

İsrail rejiminin artık nefesinin sayılı olduğunu belirten Hamaney, "Bundan sonra 'Kahrolsun ABD' ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları, İslam ümmetinin ve dünyanın mazlum halklarının, özellikle de gençlerin yaygın sloganı olacaktır" dedi.

İran ordusu ile Lübnan Hizbullah'ının ABD ve İsrail'e karşı "dikkat çekici zaferler" elde ettiklerini belirten Hamaney, "Füze ve insansız hava araçlarıyla karada, havada ve denizde büyük şeytan ABD'yi ve onun eğitilmiş kuklası siyonist rejimi taşladılar. Sarsılmış siyonist rejim uğursuz ömrünün son aşamalarına yaklaşmıştır ve Allah'ın izniyle, o tarihten sonraki 25 yılı göre-meyecektir" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri, "Gelecek İslam ümmetine ve yeni İslam medeniyetine aittir ve her birimiz kendi gayreti, kapasitesi ve sorumluluğu ölçüsünde bu geleceğin gerçekleşmesinde ve ona yaklaşılmasında rol oynayabiliriz. Bütün hacılardan İslam ümmetinin birliği, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, Müslümanların büyük sıkıntılarının giderilmesi ve küresel kibir kar-şısında nihai zafere ulaşılması için dua etmelerini ve beni de hayır dualarına dahil etmelerini istiyorum" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
