Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı