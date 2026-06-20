Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri var" dedi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri var" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı