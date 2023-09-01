Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, işsizlik sorununa çözüm için organize sanayi bölgesinin hizmete açılmasının önemini vurguladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, organize sanayi bölgesinin hizmete açılmasının işsizlik sorununun çözümüne katkı sunacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve SGK İl Müdür Vekili Rıfat Ertuş, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Kaya ile bir süre sohbet eden Vali Çelik; aile içi şiddet, çocuk istismarı ve yaşlı bakımı konularına değinerek, ilde meydana gelen olaylar ve çözümleri hakkında bilgi aldı. Özellikle aile içi şiddet, çocuk istismarı ve yaşlı bakımı konularında duyarlılığın en üst düzeyde olması gerektiğini belirten Vali Çelik, bu hususta vatandaşların mağduriyet yaşamadan, en hızlı ve etkili bir şekilde hizmet alması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen işsizlik sorunu ile ilgili Ahmet Kızılkaya ile görüşen, işsizlik sorunu ve çözümleri üzerine konuşan Vali Çelik, organize sanayi bölgesinin hizmete açılmasının işsizlik sorununun çözümüne katkı sunacağını belirtti. Vali Çelik, kurum müdürlerine gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - HAKKARİ