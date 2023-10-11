Hakkari'deki Silahlı Kavga Davası Kayseri'ye Gönderildi

Olay, geçen yıl 20 Temmuz'da Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kürom köyündeki yaylada meydana geldi. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada serbest muhasebeci ve mali müşavir Mustafa Zanyar ile Cangir, Mehmet ve Süleyman Macu hayatını kaybetti. Cangir Macu, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Yeni Mahalle'de, Mustafa Zanyar Edremit ilçesinde toprağa verildi. Mehmet ve Süleyman Macu'nun cenazeleri ise Başkale ilçesinde defnedildi. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 8'i tutuklu 10 sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamenin geldiği Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi, tarafların birbirine zarar verebilecekleri, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve kamuoyunda infial yaratacak bir olay olmaması için yeniden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı.

ÖNCE MALATYA, SONRA KAYSERİ

Başsavcılıkça Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosyanın güvenlik nedeniyle Malatya'da görülmesine karar verildi. Ancak Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki yetersizlik nedeniyle yaptığı itiraz etmesi sonucu dosya, Kayseri'ye gönderildi. 2'si firari, 8'i tutuklu toplamda 10 sanığın yargılanacağı dosya, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.