Hakkari'de Yeni Adalet Sarayının Temeli Atıldı

Hakkari'de konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançerin çıkarılmasıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.

Bir dizi temas için Hakkari'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valiliği ziyaret ederek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Altay Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Bakan Tunç, daha sonra Bulak Mahallesi'nde yapılacak adalet sarayının temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Tunç, Hakkari'ye çağın gereklerine uygun, modern ve donanımlı bir adalet binası kazandıracaklarını söyledi. Bakan Tunç, "Bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançerin çıkarılmasıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz inşallah. Birlik beraberliğimizi pekiştirelim çağrısı vardı. Etrafımız ateş çemberi, savaşlar var ve ülkemiz bu savaşlardan olumsuz etkileniyor. Ekonomimizi güçlendirmenin ve Türkiye'nin güçlü olmasının yolu birlik ve beraberlikten geçiyor" dedi.

"İstişareler neticesinde elbette ki bazı tavsiyeler olacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sürece destek verdiğini belirten Bakan Tunç, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşmalar, çağrılar ve İmralı'dan gelen açıklamalarla birlikte fesih kararı, silahların yakılmasıyla yeni bir döneme adım attık. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda kurulan komisyonda milletvekillerimiz, temsilcilerimiz görüşüyorlar. Atılacak adımlarla ilgili istişareler yapıyorlar ve bu istişareler neticesinde elbette ki bazı tavsiyeler olacak" ifadelerini kullandı. Tunç, bölge halkının sürece verdiği katkıya da değinerek, "Değerli Hakkarililer, bu sürece kolay gelinmedi. Bölge insanımız büyük bir mücadele verdi" dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik ise yeni adliye binasının kente kazandırılmasında büyük emekleri olan Adalet Bakanı Tunç'a teşekkür ederek, "Bakanımız sürecin her aşamasını yakından takip etti. İnşallah kısa sürede tamamlanarak adalet camiamıza, milletimize ve avukatlarımıza hizmet etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu da, mevcut adliye binasının artan iş yükü nedeniyle yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Bugün bu ihtiyacın karşılanması adına çok önemli bir adım atıyoruz. Temelini attığımız bu bina, adaletin daha etkin ve erişilebilir şekilde tecelli etmesini sağlayacak" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Bakan Tunç ve protokol üyeleri butona basarak yeni adalet sarayının temelini attı.

Tunç'un temelini attığı depreme dayanıklı, modern mimariyle inşa edilecek bina; 1 başsavcı, 1 komisyon başkanı, 2 başkan, 23 hakim, 23 savcı olmak üzere toplam 50 hakim/savcı odası, 16 duruşma salonundan oluşacak. İcra müdürlüğü, ilçe seçim müdürlüğü, denetimli serbestlik, adli destek ve mağdur hizmetleri ile adli tıp şube müdürlüğünün yer alacağı bina, toplam 21 bin 312 metrekare alana sahip olacak. Binada 100 kişilik toplantı-konferans salonu ile otopark da bulunacak.

Törene; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Mehmet Yılmaz, HSK üyesi Serdar Ateş, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Hakkari Valisi Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, hakimler, savcılar, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı. - HAKKARİ