Hakkari'de 4 Alageyik Ele Geçirildi, Sürücüye İdari Para Cezası Uygulandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri, kontrol noktasında bir kamyonette yaptıkları aramada 4 alageyik ele geçirdi. Sürücüye ise 811 bin 442 TL idari para cezası uygulandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekipleri, kontrol noktasında bir kamyonette yaptıkları aramada 4 alageyik ele geçirdi. Sürücüye ise 811 bin 442 TL idari para cezası uygulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari ili Derecik ilçesi Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında 4 alageyiğin olduğunu tespit edildi. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Yüksekova Şefliğine haber verilmiş ve yol kontrol noktasına gelen ekipler, alageyikleri teslim aldı. DKMP ekipleri, araç sürücüsüne 811 bin 442 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - HAKKARİ