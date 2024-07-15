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Hakkari'de 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

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Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anısına Hacı Sait Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Vali, askeri ve polis yetkililer ile vatandaşların katıldığı programda, İl Müftüsü tarafından şehitler için dua edildi ve vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hacı Sait Camii'nde verilen mevlit programına Vali Ali Çelik. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari İl Müftülüğünde görevli imamlar tarafından okunan mevlidin ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından 15 Temmuz ve Çanakkale şehitleri ruhuna dua edildi.

Program, cami çıkışında vatandaşlara yemek ikramında bulunulması ile sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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