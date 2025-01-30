Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende güldüren diyaloglar yaşandı.

ERDOĞAN ADAŞINA TAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura törenindeZonguldak Ereğli Savcılığı'na seçilen Recep Tayyip Pektaş'la şakalaştı. "Benden isim hakkı talep ettin mi?" diyen Erdoğan'ın "İsim hakkını isteriz" ifadeleri güldürdü.

"ULA BİZDEN İZİN ALDUN MU?"

Memleketi Rize'ye atanan hakime de takılan Erdoğan, "Yakup nerede? Rize'ye gidiyor, ne yapacağız? Ula bizden izin aldun mi?" sözleri de izleyenleri gülümsetti.