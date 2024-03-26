Hakan Tütüncü Manavgat'ta Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında, Manavgat'ta Ülkü Ocakları tarafından kent merkezindeki meydanda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Tütüncü, vatandaşa hitap etti.

31 Mart'ta yapılacak seçimde Manavgat'ın ve Antalya'nın bir değişim yaşayacağını söyleyen Tütüncü, "Sandıklar açıldığında Manavgatlılar, Antalyalılar mutlu olacak. Hep birlikte Manavgat'ın, Antalya'nın geleceğini inşa edeceğiz. Daha güzel günlerde bir araya geleceğiz." dedi.

Tütüncü, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.