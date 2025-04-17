Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG silah bırakıp oradaki milli orduya katılacak. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesindeki AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda "Tam bir uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" diyen Fidan, "İsrail'in son yaptığı saldırıların oraları destalibize etme noktasındaki tavırlarına eleştirel yaklaşıyoruz. DEAŞ'la ilgili oradaki süreci Ürdün'le ve diğer bölge ülkeleriyle birlikte koordine edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YPG MİLLİ ORDU'YA KATILACAK"

Fidan ayrıca "YPG ile ilgili süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Silah bırakıp milli orduya katılacaklar. Suriye'de federal herhangi bir yapılanma asla söz konusu olmayacak ve ordunun dışında başka bir silahlı yapılanmaya da kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Kürtlerin, Suriye anayasasının kurucu unsurlarından biri olmasını önemsiyoruz" diye konuştu.