Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk için karar

Hakan Fidan: YPG silah bırakıp oradaki milli orduya katılacak

Hakan Fidan: YPG silah bırakıp oradaki milli orduya katılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesindeki AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "YPG silah bırakıp oradaki milli orduya katılacak. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "YPG silah bırakıp oradaki milli orduya katılacak. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesindeki AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda "Tam bir uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" diyen Fidan, "İsrail'in son yaptığı saldırıların oraları destalibize etme noktasındaki tavırlarına eleştirel yaklaşıyoruz. DEAŞ'la ilgili oradaki süreci Ürdün'le ve diğer bölge ülkeleriyle birlikte koordine edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YPG MİLLİ ORDU'YA KATILACAK"

Fidan ayrıca "YPG ile ilgili süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Silah bırakıp milli orduya katılacaklar. Suriye'de federal herhangi bir yapılanma asla söz konusu olmayacak ve ordunun dışında başka bir silahlı yapılanmaya da kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Kürtlerin, Suriye anayasasının kurucu unsurlarından biri olmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.