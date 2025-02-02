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Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Doha'da Bir Araya Geldi

Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Doha'da Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki resmi ziyaretinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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