Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular üzerinde duruldu.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika