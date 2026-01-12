Haberler

Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıklarının ele alındığı belirtildi. - ANKARA

