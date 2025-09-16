Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA