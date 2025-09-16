Haberler

Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Görüşme

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
