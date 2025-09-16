Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Gazze gibi bölgesel meseleleri görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika