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Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya gelerek Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için hazırlık yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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