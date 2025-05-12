Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Türkiye-Ürdün- Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.