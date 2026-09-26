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Hakan Fidan, New York'ta Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti

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Hakan Fidan, New York'ta Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti. Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir'i kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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