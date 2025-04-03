Hakan Fidan, NATO Toplantısında Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, Brüksel'deki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika