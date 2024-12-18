Üye Girişi
Haberler
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. Görüşme, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
img

Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
img

Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024? Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi? Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)? 18 Aralık Çarşamba 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.