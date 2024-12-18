Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. Görüşme, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. - KAHİRE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika