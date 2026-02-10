Bakan Fidan, Katar Devlet Bakanı Al-Khulaifi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda Katar Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz Al-Khulaifi ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika