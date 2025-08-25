Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısında Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Cidde şehrinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Hakan Fidan, toplantı marjında bugün Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Cidde temasları çerçevesinde Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor. - CİDDE