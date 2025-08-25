Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısında Diplomasi Trafiğini Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'da çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Hakan Fidan, toplantı marjında bugün Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Cidde temasları çerçevesinde Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile de görüşmesi bekleniyor. - CİDDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
