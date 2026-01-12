Bakan Fidan, Gazze Barış Planı toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Planı'nın 2'nci aşaması için yapılan çevrimiçi toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gazze Barış Planının 2'nci aşaması hazırlıklarının ele alındığı çevrimiçi toplantıya katıldı. Aralık ayı sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki görüşmede ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin de yer aldığı belirtildi. - ANKARA