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Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Lavrov ile Görüştü

Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Lavrov ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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