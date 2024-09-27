Hakan Fidan, Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları ile Bir Araya Geldi

MEVKİDAŞLARINI TÜRKEVİ'NDE KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi New York'ta Türkevi'nde ağırladı. İki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışımız devam ediyor" denildi.