Hakan Fidan, Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanlarını New York'taki Türkevi'nde kabul etti. İki ülke arasındaki gerilime çözüm arayışları sürdüğü belirtildi.
MEVKİDAŞLARINI TÜRKEVİ'NDE KABUL ETTİ
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi'yi New York'ta Türkevi'nde ağırladı. İki ülke arasındaki gerilime Ankara Süreci temelinde dengeli, uygulanabilir ve karşılıklı fayda sağlayacak çözüm arayışımız devam ediyor" denildi.