Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede; Türkiye ve Estonya ilişkileri ve savunma sanayi alanındaki iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor. Bakan Fidan ve Estonyalı mevkidaşı Tsahkna, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.