Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Türkiye-Estonya ilişkileri ve savunma sanayi iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede; Türkiye ve Estonya ilişkileri ve savunma sanayi alanındaki iş birliği alanlarının ele alınması bekleniyor. Bakan Fidan ve Estonyalı mevkidaşı Tsahkna, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
