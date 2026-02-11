Haberler

Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Thani ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Ankara'da bir araya geldi.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
