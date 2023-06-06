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Hakan Fidan da Twitter aleminde! Takip ettiği 4 hesap var

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan da kendine Twitter hesabı açtı. İlk paylaşımını da yapan Bakan Fidan'ın takipçi sayısı hızla artarken yalnızca 4 hesabı takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" mesajını verdi.

4 HESABI TAKİP EDİYOR

Twitter'a girmesinin ardından takipçi sayısı hızla yükselen Hakan Fidan'ın sadece 4 hesabı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

HAKAN FİDAN'IN TAKİP ETTİĞİ HESAPLAR

Fidan'ın takip ettiği hesaplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı, Dışişleri Bakanlığı ve bu hesabın İngilizce versiyonu olarak sıralanıyor.

Hakan Fidan da Twitter aleminde! Takip ettiği 4 hesap var

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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