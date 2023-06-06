Hakan Fidan da Twitter aleminde! Takip ettiği 4 hesap var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan da kendine Twitter hesabı açtı. İlk paylaşımını da yapan Bakan Fidan'ın takipçi sayısı hızla artarken yalnızca 4 hesabı takip ediyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" mesajını verdi.

4 HESABI TAKİP EDİYOR

Twitter'a girmesinin ardından takipçi sayısı hızla yükselen Hakan Fidan'ın sadece 4 hesabı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

HAKAN FİDAN'IN TAKİP ETTİĞİ HESAPLAR

Fidan'ın takip ettiği hesaplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabı, Dışişleri Bakanlığı ve bu hesabın İngilizce versiyonu olarak sıralanıyor.