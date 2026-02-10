Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Batı Şeria, Gazze, İran-ABD görüşmeleri ve Kıbrıs meselesi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı