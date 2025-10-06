Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Azerbaycan'ın Gebele şehrinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. - GEBELE