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Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cuma günü Ankara'ya geleceği açıklanan ABD'li mevkidaşı Blinken'a "Bütün terör örgütlerini bölgeden uzaklaştırın. Ya siz halledin ya da biz gereğini yapıp bu işi bitireceğiz" mesajı vereceği öğrenildi.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya bile girmeden devirdi.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren muhalifler, Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önce terör örgütü PKK/YPG'ya bıraktığı Münbiç'in ardından bugün de Deyrizor'u kontrol altına aldı.

Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Terör örgütlerinin Suriye'den kovulmasının ardından ABD paniğe kapılırken, ilk çıkarmayı yapacak isim de belli oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cuma günü Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Blinken, mevkidaşıyla Suriye'de gelinen son nokta üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

FİDAN'IN VERECEĞİ MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Fidan'ın bu görüşmede vereceği mesaj da netleşti. Blinken ile bir araya gelecek olan Bakan Fidan'ın terör örgütlerinin bölgeyi terk etmesini isteyerek "Ya siz halledin ya da biz gereğini yapıp bu işi bitireceğiz" diyeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAyhan Ok:

Geleceğin cumhurbaşkanı Hakan Fidan??

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Haber Yorumlarımetin yilmaz:

Abd fidanı hizaya sokup gidecek hepimizde göreceğiz Bizede fidanın ne “yiğit” bakıyordu şovunu yazacaksınız

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Haber YorumlarıSübhanallah:

ABD'nin bu işi halletmeyeceği belli Niye soracaksınız ki Görünen köy kılavuz istemez ne yapacaksanız yapın geçin şuraya ABD bir iş yapamaz ne yapacağını o zaman söylesin Bence kuyruğunu kızdırıp her şeye razı olacak

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Suçu kesin olan Papazdan biliyoruz abd ye karşı hükmetin gücünü millete gaz verme haberleri

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Haber YorumlarıMusa Budak:

Başlığı eksik atmışsınız ABD korkudan Mars'a kaçtı deyin tam otursun:) İsrail'in korktuğu gibi mi israili işgal ettiği Suriye topraklarindan nasıl çıkarmayı düşünüyorsunuz. Filistin Gazze sayfası kapandı sırada Suriye var

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Haber YorumlarıCeran:

Adamlar zaten YPG yi eğitiyorlar teçhizat veriyorlar onlar nasıl halledecek çok merak ediyorum

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Abd mesajı alıp tamam abi dedikten sonra sert bir önlem ile dağılın leeyyynnnn diyeceği kesin... bizde çok şükür bu işide hallettik mi? diyeceğiz.. gelde gülme hadi...

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Haber YorumlarıVEFA:

Çin işi japon işi. Hangi işi?... :))

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Haber YorumlarıŞÜKRÜ ONUK:

Türkiye ilk defa böyle bir fırsatı yakaladı değerlendirmese iktidar biter, ve suriye harekatının abd israil türkiye ortak yapımı olduğu yalan bile olsa dilden dile dolaştırılır, teröristlerin işi bitti , bu şartlarda hala burada tutunacaklarını düşünüyorlarsa hiç bir şey bilmiyorlar, şimdiden yerli halk ve aşiretler bu bölgelerde teröre karşı ayaklanmış, buna ragmen burada kalacaklarını düşünüyorlarsa kalsınlar.Allahın işi güzeldir her taraf ter temiz oldu. kaybetmesi gerekenlerin hepsi kaybetti

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bop projesinin sonuna bir adım kalmış zamanında konuşacaktın projenin başkanlarına şimdi burnunun dibine gelmiş şimddi esadı biz yıktık diyenler yarın esadı abd israil yıkrtı biz yıkmadık yardım ettik diyip alkışlatacaklar

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