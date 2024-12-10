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Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' görüşmesi: Türkiye asla izin vermeyecek

Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' görüşmesi: Türkiye asla izin vermeyecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Görüşmede Fidan'ın mevkidaşına "Türkiye, terör örgütlerinin Suriye'de durumdan istifade etmesine asla izin vermeyecek" dediği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

"TÜRKİYE ASLA İZİN VERMEYECEK"

Bakan Fidan kritik görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemine vurgu yaptı. Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, " Türkiye, terör örgütlerinin Suriye'de durumdan istifade etmesine asla izin vermeyecek." dedi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fidan bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'nin siyasi durumu ve insani yardımların ulaştırılması üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkurt:

Hakan kardeş, bana güven vermiyorsun

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Haber YorumlarıTheC:

ABD Kürtlerin kara kaşına gözüne aşık değil uyanın artık sizi peçete gibi kullanıp atmak istiyorlar 100 yıl önce de denediler ama o zaman Kürtler Hilafete gönülden bağlı olduklarından oyuna gelmediler. Bugün ise PKK apaçık İslam düşmanıdır ve her ne kadar kendini anti-emperyalist olarak konumlandırsa da görüyorsunuz işte Suriye'de ABD'nin emzikli yavrusu konumundadır. ABD hayır kuruluşu değil ki size altın tepside devlet hediye etsin... 1 veriyorsa 10 alır sizden yarın oyuna gelmeyin İslam'a dön

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Haber YorumlarıMustafa cahit:

Arkadaş, İsrail fırsattan yararlanmaya başladı bile. BOP PROJESİ yürürlüğe girdi anlaşılan. yarın biz İsrail ile sınır komşusu olursak kimse şaşırmasın

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