Türkiye ile ABD arasında kritik 'Suriye' görüşmesi: Türkiye asla izin vermeyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

"TÜRKİYE ASLA İZİN VERMEYECEK"

Bakan Fidan kritik görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemine vurgu yaptı. Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a, " Türkiye, terör örgütlerinin Suriye'de durumdan istifade etmesine asla izin vermeyecek." dedi.

BM GENEL SEKRETERİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Fidan bugün ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'nin siyasi durumu ve insani yardımların ulaştırılması üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.