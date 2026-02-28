Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki tırmanma değerlendirildi. Ayrıca çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı