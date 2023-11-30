Hacılar Belediye Başkanı 5 yılda 1 milyar 100 milyon TL'lik yatırım kazandırdı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar Teşkilatı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Özdoğan, görev süresi boyunca ilçeye 1 milyar 100 milyon TL'lik yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hamdi Somtaş ve Ebru Ünal, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Kadın ve Gençlik kolları teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Teşkilatımızla gece gündüz çalıştık ve 5 yılda Hacılar'a güzel hizmetleri sunduk" ifadelerini kullandı. Özdoğan; "Hacılar'a hizmet için yola çıktığımız günden bu yana teşkilatımızın gücünü ve desteğini her zaman yanımda hissettim. Teşkilatımızla uyum içinde çalıştık ve 5 yılda ilçemize 1 milyar 100 milyon liralık yatırım kazandırdık" şeklinde konuştu. Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle, AK Parti teşkilatında yedek yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlayan ve teşkilattan gelen heyecanı yaşayan biri olarak sizinle birlikte olduğumu vurgulamak isterim. Bu süreçte verilen her görevi layıkıyla yerine getirdik ve her zaman aranızda olduk. Bu dava gerçekten anlamlı ve değerli bir dava. Cumhurbaşkanımızın bir neferi olmak, bu millete hizmet etmek büyük bir şeref. Bizim önceliğimiz ilçemizin daha iyi bir noktaya gelmesi. Biz milletimize hizmet etmekten onur duyduk, mutlu olduk ve gurur duyduk. Hiçbir zaman teşkilatımızın veya vatandaşlarımızın güvenini sarsacak bir davranış içinde olmadık. Bu rahatlık ve huzur içinde hep birlikte olduk. Yola çıktığımız anda Allah'ın izniyle emeğimizin karşılığını alacağız. Emek verenin karşılığı elbet görülür. El ele, gönül gönüle bu süreci birlikte yürüteceğiz ve bu teşkilatlarla güzel işlere imza atacağız."

Başkan Özdoğan, konuşmaların ardından 5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde ilçeye kazandırılan projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Özdoğan; "Kıymetli bakanlarımız, milletvekillerimiz ve büyükşehir belediyemizin desteğiyle ilçemize 1 milyar 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın kazandırılmasında destek verenlere ilçem adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - KAYSERİ