Güzelyurt Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçimi Yapıldı

Güzelyurt Mahallesi'nde Yeni Muhtar Seçimi Yapıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde muhtarın istifası sonrası yapılan seçimlerde, 10 adaydan Ergin Toprakcı 329 oyla yeni muhtar seçiminde en fazla oyu alarak göreve başladı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen muhtarın istifa etmesi üzerine muhtarlık seçimleri yeniden yapıldı.

Türkeli Anadolu Lisesi'nde kurulan 5 sandıkta mahalle sakinleri oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi ve hemen ardından oy sayımına geçildi.

Muhtarlık için 10 adayın yarıştığı seçimde, Ergin Toprakcı 329 oy ileen fazla oyu alarak Güzelyurt Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi. En yakın takipçileri Mürvet Özdemir Turhal 284 oy ve Coşkun Gökçe 180 oy aldı.

Seçim sonuçlarının ardından mahalle sakinleri Toprakcı'yıtebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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